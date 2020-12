Lainzer Tiergarten lädt in den Weihnachtsferien täglich zum Spazierengehen ein

Wer noch ein schönes Ziel für einen Weihnachtsspaziergang sucht: Während der Weihnachtsferien bleibt der gesamte Lainzer Tiergarten in Wien-Hietzing täglich mit allen Toren geöffnet.

Lainzer Tiergarten verlängert Öffnungszeiten

Weil nach den Weihnachtsferien die Schule am 7. Jänner 2021 ins "Distance-Learning" geht, bleibt der Lainzer Tiergarten bis inklusive 10. Jänner für Besucherinnen und Besucher täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet. "Familien mit Kindern haben so ein paar Tage länger die Möglichkeit, die Zeit im Freien zu genießen und bei einem Spaziergang an der frischen Luft den Kopf freizubekommen," betont Czernohorszky.