"Kostbarer als Gold": AKH-Mitarbeiterin beklagt weggeworfene Schutzmasken

Seit 1. April sollen in Supermärkten zum Einkaufen Schutzmasken verwendet werden – sofern diese verfügbar sind. Zumeist landen die getragenen Masken anschließend im Müll. Bei einer Mitarbeiterin des Wiener AKH sorgt dieses Verhalten für Unverständnis – sie ruft zu einem sorgsameren Umgang und mehrmaliger Verwendung der Masken auf.

Alice Bramböck ist biomedizinische Analytikerin am Wiener AKH und arbeitet dort in einem der Laborbereiche. Sie weiß um die Bestände, oder eher den Mangel, an Schutzmasken in den Wiener Krankenhäusern Bescheid. Umso schockierender ist es für sie, wenn Schutzmasken nach einmaligem Tragen beim Einkaufen im Müll landen. Sie hat sich über Facebook zu Wort gemeldet, um über die aktuelle Situation aufzuklären. Auch VIENNA.at hat sich mit Alice Bramböck in Verbindung gesetzt.

Schutzmasken sind „derzeit kostbarer als Gold“

„Derzeit kostbarer als Gold“ - so beschreibt Alice Bramböck den Wert der Schutzmasken am Wiener AKH. Doch bereits am ersten Tag der „Maskenpflicht“ in Supermärkten muss sie beobachten, wie diese nach einmaligen Tragen achtlos weggeworfen werden. „Dieses Bild wird vor jedem größeren Supermarkt zu beobachten sein“, so Bramböck. Auch im Stiegenhaus ihres eigenen Wohnhauses findet sie eine Maske auf dem Boden.

Bramböck

Doch laut Bramböck müssen die Masken keinesfalls nach dem Einkauf weggeworfen werden, sie können durchaus öfter verwendet werden. „Einwegmasken vom Supermarkt können auch länger verwendet werden. Wenn man sie am Band vorsichtig abnimmt, NICHT außen berührt, so dann zum Beispiel an einer Türklinke aufhängt, und nur mit den Bändern wieder aufsetzt“ – diese Vorgehensweise würde die Lebensdauer der Masken laut Bramböck deutlich verlängern. Weitere Hinweise von Experten zur Handhabung würden sich auch im Internet nachlesen lassen und sei in zahlreichen Videos zu sehen.

Selbst am Wiener AKH würden einfache Schutzmasken viel öfter als einmal getragen.

Wiener AKH: Schutzmasken benötigt, Mitarbeiter nähen sie selbst

Das die Schutzmasken im Müll landen ist auch deswegen besonders tragisch, weil sie im Wiener AKH dringend benötigt werden würden. FFP1-Masken seien zwar vorhanden, können aber nur 30 Minuten getragen werden. Die kurze Tragedauer hänge mit dem Alter der Masken zusammen, es handele sich bei ihnen um „Uraltbestände“. Außerdem verfügen sie über kein Ventil und sind daher ein ebenso geringer Schutz wie gratis OP-Masken. Bei FFP2-Masken ist kaum mehr Bestand vorhanden, ohne diese können jedoch auch keine PCR-Tests in Bezug auf das Coronavirus durchgeführt werden.

Betroffen sind laut Bramböck jedoch keinesfalls nur die Mitarbeiter im Labor, die Situation für Ärzte und Pfleger auf den Stationen sei genauso alarmierend.

Mitarbeiter stellen Masken teilweise selbst her

Mitarbeiter stellen nun ihre Masken teilweise selbst her. Diese werden genäht, immer wieder gewaschen und sehr heiß gebügelt. Teilweise werden Schutzvisiere auch aus Klarsichtshüllen hergestellt - wie Bramböck in ihrem Posting beschreibt.

Denn: „Der Betrieb geht immer weiter! MUSS. Ohne Blut-Tests aller Art im AKH steht das gesamte Krankenhaus still.“ Sollten Mitarbeiter jedoch ungeschützt arbeiten müssen, hätte dies nicht nur Mitarbeiter-Infektionen zur Folge, sondern auch massive Engpässe und Verzögerungen bei der Erstellung von lebensnotwendigen Tests.