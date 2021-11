Köstingers "Tourismusgipfel" vorerst ohne Ergebnis

Ergebnislos ist der gestern, Montagnachmittag, von Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) mit Nachbarländern initiierte, virtuelle "Tourismusgipfel" zur prekären Coronalage zu Ende gegangen.

Derzeit schickt etwa Deutschland Kinder unter zwölf Jahren, die in Österreich Urlaub machen und zurückkommen, automatisch in Quarantäne. Das stellt für viele Familien ein Problem dar, auch wenn die Eltern geimpft oder genesen sind und somit nach der Rückkehr nicht in Quarantäne müssen.

Köstingers "Tourismusgipfel" ohne Ergebnis

Virtuelles Treffen mit Nachbarländern

An dem virtuellen Treffen am Montagnachmittag nahmen Vertreter aus Deutschland, Italien samt Südtirol, Tschechien, Slowenien, Lichtenstein, der Slowakei und Ungarn teil. In der heimischen Hotellerie entstand indes wieder richtig großer Katzenjammer. So zeigte sich die Hoteliervereinigung (ÖHV) "fassungslos" über das Coronamanagement der Bundesregierung. Wie die ÖHV kam auch aus der Tourismussparte der Wirtschaftskammer Österreich der Ruf der Wiederaufnahme und auch einer Steigerung der staatlichen Coronahilfen für die besonders betroffene Branche.