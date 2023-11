Klimt-Weithaler kandidiert bei Steiermark-Wahl als Spitzenkandidatin der KPÖ

Rund ein Jahr vor der Landtagswahl in der Steiermark hat der KPÖ-Landesvorstand Claudia Klimt-Weithaler einstimmig zur Spitzenkandidatin gewählt.

Die 52-jährige KPÖ-Klubobfrau hatte erst Ende Oktober den Landesparteivorsitz abgegeben. Die KPÖ werde als "die verlässliche soziale Alternative, die wir schon seit 18 Jahren im Landtag sind", in die Wahl gehen, so Klimt-Weithaler in einer Aussendung.