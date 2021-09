Kleinkind verbrühte sich im Bezirk Melk mit Suppe

Ein Kleinkind verbrühte sich am Montagabend im Bezirk Melk mit heißer Suppe. Der Eineinhalbjährige wurde schwer verletzt.

In Artstetten-Pöbring im Bezirk Melk hat sich am Montagabend ein Kleinkind mit heißer Suppe verbrüht. Der Eineinhalbjährige hatte auf die Küchenanrichte gegriffen und einen Teller mit der Flüssigkeit in seine Richtung befördert.