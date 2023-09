©APA/FF NEUSIEDL AM SEE

Segelboot stand am Neusiedler See in Flammen

Auf einem Anlegeplatz des Neusiedler Sees ist in der Nacht auf Samstag ein Segelboot in Flammen gestanden. 18 Feuerwehrleute rückten aus, der Einsatz gestaltete sich laut den Helfern durchaus schwierig.

Verletzt wurde bei dem Brand in Neusiedl am See niemand, teilte die Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) auf Anfrage mit.

Schwierige Löscharbeiten bei Segelboot-Brand am Neusiedler See

Laut Feuerwehr war die Einsatzstelle schwer zugänglich. Es sei kein benutzbarer Steg vorhanden gewesen, man habe sich daher via Straßenseite annähern müssen. Gelöscht wurde unter Atemschutz, zur Kontrolle wurden auch Wärmebildkameras herangezogen. "Brand aus" hieß es kurz vor 4.00 Uhr.