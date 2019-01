Kitzbühel: Wintersportort wird zum Instagram-Star

Unter den österreichischen Wintersportorten konnten sich drei Gemeinden in Tirol zu Instagram-Stars entwickeln.

Der Tiroler Wintersportort Ischgl landete auf dem dritten Platz. Das besonders bei jungen Urlaubern beliebte Apres-Ski-Mekka verbucht auf Instagram 204.569 Einträge. Die Grenznähe zur Schweiz sowie unterschiedliche Konzert-Events bieten in Ischgl vielerlei Möglichkeiten für like-fähige Videos und Fotos. Auf den Plätzen folgten in den Top-Ten Lech in Vorarlberg (195.580 Postings), Sölden in Tirol (160.185), Saalbach in Salzburg (141.418), Mayrhofen in Tirol (140.187), Schladming in der Steiermark (126.940), Badgastein in Salzburg (88.425) und Hintertux in Tirol (88.294).