Kinderlederhosen können Allergie auslösen: Rückruf

Weil erhöhte Chromwerte Kontaktallergien auslösen können, ruft die Taleco Handels GmbH Kinderlederhosen zurück.

Kinderlederhosen wegen erhöhter Chromwerte zurückgerufen

Bei der kurzen Hose Rafael-Kid Antik Nuss seien erhöhte Chromwerte im hellen Abdeckleder der Stickerei festgestellt worden, teilte der Ledergroßhändler Taleco Handels GmbH mit Sitz im süddeutschen Michelau in Oberfranken am Montag mit. Dadurch könnten in seltenen Fällen Kontaktallergien ausgelöst werden.