Kinderlärm beim Nachbarn: Österreicher bleiben gelassen

Der Großteil der Österreicher hat kein Problem mit Kinderlärm beim Nachbarn, Fußballspiel im Hinterhof oder nächtliches Babygeschrei.

Nachtruhe einhalten

Während sich knapp ein Drittel der Befragten (30 Prozent) nicht weiter an Kinderlärm stört, sind 41 Prozent der Meinung, dass Radau vom Nachwuchs zum Alltag gehört und zu gewissen Uhrzeiten toleriert werden muss – sofern mutwilliges Gepolter in der Wohnung darüber nicht die Nachtruhe stört oder der Spielplatz gegenüber nicht am frühen Sonntagmorgen lautstark belagert wird. Für knapp 17 Prozent ist Kindergeschrei sogar Musik in den Ohren – sie freuen sich über spielenden Nachwuchs in der Nachbarschaft.