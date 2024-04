Kickl im U-Ausschuss: "Kenne diesen Herrn Ott nicht"

FPÖ-Chef Herbert Kickl war am Donnerstag im U-Ausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" zu Gast.

Diskussionen zur Geschäftsordnung und wiederholte Scharmützel zwischen den Fraktionen haben am Donnerstag die Befragung von Kickl im U-Ausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" geprägt. Thema war aber auch der in U-Haft sitzende Ex-Verfassungsschützer Egisto Ott.

Kickl nahm Gridling in die Pflicht

So wollte Verfahrensrichterin Christa Edwards von Kickl wissen, wie es dazu kam, dass Ott nach seiner Suspendierung wieder im Innenministerium tätig war. Kickl nahm hier den ehemaligen BVT-Direktor Peter Gridling in die Pflicht. Als er, Kickl, das Amt angetreten habe, habe er keine Information über den "Problemfall Ott" bekommen. Seine Handhabe wäre es gewesen, als BVT-Chef einen neuen Minister darüber zu informieren, das sei aber nicht passiert.

Dass Ott unter ihm "irgendetwas" werden hätte sollen, sei "eine glatte Lüge", so Kickl: "Ich kenne diesen Herrn Ott nicht, ich habe ihn nicht gekannt und kein Interesse, ihn kennen zu lernen." Dieser sei für ihn kein Thema gewesen. In jede Position, in der er seine mutmaßliche Spionage betrieben haben soll, ist er unter der ÖVP gekommen, hatte Kickl vor der Befragung argumentiert: "Das ist ein Vollversagen der österreichischen Volkspartei". Dort, wo Russland und der Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek draufstehe, "ist zu 98 oder 99 Prozent die ÖVP drinnen." Etwa solle sich der nunmehrige Bundespolizeidirektor Michael Takacs öfter mit Marsalek getroffen haben. Die restlichen ein oder zwei Prozent Berührungskontakte gebe es zu allen anderen Parteien.

Bei Fragen der grünen Fraktionsführerin Meri Disoski fehlte es Kickl dann an Wahrnehmungen. Keine hatte er etwa zu Interventionen bei Medien und Chats des ehemaligen FPÖ-Sicherheitssprechers Hans-Jörg Jenewein. Gefragt nach seiner Beziehung zu Jenewein sagte er nur: "Es ist schlicht und ergreifend falsch zu behaupten, der Jenewein sei meine rechte Hand gewesen." Auch Jeneweins Rolle bei der BVT-Reform war Thema, er sei aber "weder Berater noch sonst etwas" gewesen, so Kickl.

Kritik von Kickl

NEOS-Abgeordneter Shetty und auch ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger wollten die Causa rund um die Agentur "Ideenschmiede" thematisieren, stießen dabei aber bei Verfahrensrichterin Christa Edwards auf Unverständnis, schließlich habe das nichts mit der Bundesvollziehung zu tun. "Ich halte das für eine Riesenschweinerei, was sie hier machen", kritisierte daraufhin Kickl den NEOS-Abgeordneten. "Während meiner Zeit als Innenminister habe ich gar keine privatwirtschaftlichen Aktivitäten gehabt. Die einzigen, die ich gesetzt habe, waren, wenn ich zum Spar oder zum Friseur gegangen bin", so Kickl.

Vor der Befragung hatte der FPÖ-Chef vor Journalisten angekündigt, dass er als Innenminister Einblicke in das "System der ÖVP" bekommen habe und heute "Licht ins Dunkel" bringen werde. Er werde es aber "sachlich" anlegen, wie er in einem Statement vor Journalisten betonte. Der U-Ausschuss koste ja "viel Geld". Daher sollte es um seriöse Aufklärung gehen, meinte Kickl.

Er habe die eine oder andere Wahrnehmung, so Kickl: "Es gibt das eine oder andere zu enthüllen." Etwa zum Thema Postenschacher: "Wie ich bearbeitet worden bin, wie sie (die ÖVP, Anm.) es versucht haben." Ein Fall davon sei der niederösterreichische Landespolizeidirektor Franz Popp. Dass er im Innenministerium Einblicke in das "System der ÖVP" bekommen habe, sei der Grund dafür gewesen, dass die ÖVP 2019 den Koalitionsvertrag gebrochen habe und sich das Innenministerium wieder zurück holen wollte, meinte Kickl.

Zum Vorwurf der Russlandfreundlichkeit hielt Kickl fest, dass er "persönlich gar keinen Bezug zu Russland" habe. Als Beleg führte er die Ermittlungen gegen einen Ex-Offizier des Österreichischen Bundesheeres wegen des Vorwurfs der Spionage an, der in Salzburg im Jahr 2020 verurteilt worden war. Diese habe er in seiner Zeit als Innenminister 2018 voran getrieben. Da sei es gelungen, "einen Spion dingfest zu machen", so Kickl: "Wenn wir die große russlandfreundliche Partei wären, wäre das ein seltsamer Umgang."