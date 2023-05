Karner für Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien

Innenminister Karner will noch heuer wieder Menschen nach Afghanistan und Syrien abschieben.

Gegenüber der deutschen "Bild am Sonntag" sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) "Wieso soll ich einen Taliban nicht wieder nach Afghanistan zurückbringen?" Außerdem forderte der Minister, Migranten keine wirtschaftlichen Anreize zu senden. Die Sozialhilfe solle auf "europäischer Ebene angepasst und reduziert" werden.

Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien wegen Menschenrechtsverletzungen derzeit nicht möglich

"Wir müssen offen und ehrlich darüber reden, wie wir Menschen wieder nach Syrien zurück in bestimmte Regionen wie Damaskus bringen", forderte Karner in der deutschen Boulevardzeitung. "Natürlich nicht Kinder und Frauen", sondern Straftäter und Gefährder. Derzeit sind Abschiebungen nach Afghanistan und in das Bürgerkriegsland Syrien wegen massiver Menschenrechtsverletzungen nicht möglich.