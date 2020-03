Jetzt zählt das Leben﻿

Gastkommentar von Johannes Huber. Das Coronavirus ändert alles. Und zwar bei weitem nicht nur wirtschaftlich und politisch. Es tangiert auch das Wichtigste, was wir haben.

Hand aufs Herz: Worüber haben Sie sich zuletzt geärgert? Dass es heuer in der „Ostregion“ so wenig oder gar keinen Schnee gegeben hat? Dass der nächste Urlaub erst im August stattfinden soll? Dass das Essen, das Sie gekocht haben, nicht ganz so super geworden ist, wie Sie gehofft haben? Dass Ihnen ein Radfahrer den Vorrang abgenommen hat? Oder haben Sie sich maßlos über den Job, Alexander Van der Bellen, Sebastian Kurz, Pamela Rendi-Wagner oder Heinz-Christian Strache aufgeregt?

Zugegeben: Ich, also der Autor dieser Zeilen, könnte das eine oder andere bestätigen. All das ist jetzt aber mehr oder weniger lächerlich. Durch das Coronavirus bewegen wir uns Schritt für Schritt in einen immer größer werdenden Ausnahmezustand hinein. Hobbys, wie Kochen und ein bisschen Politisieren, sind nebensächlich geworden. Genauso wie eine Ausweitung des Kopftuchverbots für muslimische Frauen oder die Verankerung von Bargeld in der Verfassung.