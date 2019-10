Jetzt LIVE: SV Mattersburg gegen SK Rapid Wien im Ticker

Rapid Wien will die Auswärtsserie gegen Mattersburg fortsetzen. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

"Wir wissen, dass wir dort anders auftreten müssen als in den letzten zwei Spielen", meinte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer. "Es wird ein heißer Tanz." Spiele in Mattersburg seien "immer etwas schwierig", zumal die Burgenländer gegen den großen grün-weißen Bruder besonders motiviert seien.

Rapid Wien seit vier Ligaspielen ungeschlagen

Rapid reist mit dem Selbstvertrauen von vier Ligaspielen ohne Niederlage an. Die beiden Vorsaison-Pleiten in Mattersburg (1:2 und 0:1) waren die einzigen, die die Wiener im Kalenderjahr 2019 in der Liga bisher auswärts kassiert haben.