Jetzt LIVE: Sturm Graz gegen Rapid Wien im Ticker

Im ersten Spiel von Thomas Hösele als Cheftrainer trifft Sturm Graz am Sonntag auf Rapid Wien, die zuletzt eine historische 2:7-Niederlage hinnehmen mussten. Wir berichten ab 19.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Beide Teams haben Niederlagen zu verdauen, Sturm steckt nach dem Abgang von Nestor El Maestro noch dazu am Beginn eines Umbruchs.

Normalerweise wäre Sturm gegen Rapid ein Schlager vor ausverkauftem Haus. Doch am Sonntag wird das definitiv nicht der Fall, wie Sturms scheidender Pressesprecher Alexander Fasching am Freitag in der Merkur-Arena feststellte.

Stattdessen musste der etatmäßige Amateure-Trainer Hösele erklären, wie er seine auf vorerst drei Spiele begrenzte Mission auf der Kommandobrücke anlegen wolle. "Wenn mir gestern um dieselbe Zeit wer gesagt hätte, dass ich heute da sitze, hätte ich es nicht wirklich geglaubt", sagte der 51-Jährige.

Am Freitagvormittag trainierte Hösele erstmals mit der Kampfmannschaft. "Die Jungs machen einen tollen Eindruck", gab er zu Protokoll. "Jetzt gilt es, alles zu unternehmen, damit wir die drei Spiele möglichst erfolgreich gestalten." Ein Trainerwechsel könne immer etwas bewirken, weil auf einmal eine andere Ansprache da sei. "Es kann dazu führen, dass kleinere Knoten platzen - womöglich auch größere", meinte Hösele. Nach 29 Runden liegt Sturm auf dem sechsten Platz in der Meistergruppe, die Differenz zu den fünftplatzierten Hartbergern beträgt vier Punkte.

Rapid Wien will in der Tabelle "oben dranbleiben"

Nach dem historischen 2:7-Debakel am Mittwoch in Wien gegen Red Bull Salzburg gastiert Rapid am Sonntag (19.30 Uhr) in der 30. Runde der Fußball-Bundesliga in Graz bei Sturm. "Wir müssen wieder nach vorne schauen und wollen in der Tabelle oben dranbleiben", lautet die Zielsetzung von Trainer Dietmar Kühbauer angesichts der Tatsache, dass aktuell nur ein Punkt auf den zweitplatzierten LASK fehlt.

"Natürlich ist eine solch hohe Niederlage wie am Mittwoch alles andere als angenehm, aber wir haben nicht die Zeit, jetzt tagelang darüber zu diskutieren", betonte Kühbauer. "Entscheidend wird sein, wie wir uns präsentieren, denn auch in Graz werden wir eine gute Leistung benötigen, um zu punkten - nicht nur, weil Sturm einen Trainerwechsel vorgenommen hat."