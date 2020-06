International Gesuchter in Österreich festgenommen und ausgeliefert

In Italien wurde ein rumänischer Staatsbürger wegen Zuhälterei verurteilt. Er wurde international gesucht, in Österreich konnte er nun festgenommen werden.

Ein rumänischer Staatsbürger, der in Italien wegen Zuhälterei verurteilt worden ist und international gesucht war, ist in Österreich festgenommen worden und von der österreichischen Justiz den Carabinieri in der italienischen Grenzortschaft Tarvisio übergeben worden. Gegen den Mann war im April ein europäischer Haftbefehl erlassen worden.