Insolvenz: Baufirma dibau muss geschlossen werden

Anfang Dezember 2018 ist die Baufirma dibau aus Purkersdorf in Niederösterreich in den Konkurs geraten, nun muss sie schließen. Der Sanierungsplan kann nicht finanziert werden.

Die Anfang Dezember 2018 in den Konkurs geschlitterte Baufirma dibau aus Purkersdorf/NÖ muss geschlossen werden. Bis zur ersten Gerichtstagsatzung am (heutigen) Dienstag hätten 95 Gläubiger 3,66 Mio. Euro an Forderungen angemeldet, berichtete Creditreform. Ein Sanierungsplan könne nicht finanziert werden.