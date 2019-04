Illegale Greifvogeljagd: Seeadler im Burgenland vergiftet

Die Serie illegaler Greifvogelverfolgung reißt nicht ab. Jüngster Tatort: Frauenkirchen im Burgenland. Ein Seeadler, vier Mäusebussarde, zwei Rohrweihen und ein Kolkrabe wurden tot aufgefunden. Und auch Giftköder wurden sichergestellt.

Am 27. März zeigten die Telemetriedaten eines im Mai 2016 besenderten Seeadlers keine Aktivität mehr. Bei der unmittelbaren Kontrolle vor Ort wurden der tote Seeadler, ein toter Mäusebussard sowie ein offensichtlich mit dem Nervengift Carbofuran präparierter Fasan auf einem Acker gefunden und zur Anzeige gebracht. Dank der guten Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Spürhund Charlie erfolgte am nächsten Tag die Nachsuche.

Mit schrecklichem Ergebnis: drei weitere Köder, drei frisch vergrabene Mäusebussarde, zwei bereits vor längerer Zeit getötete Rohrweihen sowie ein mutmaßlich erschossener Kolkrabe. “Die Giftköder lagen frei auf offenem Feld”, berichtet Matthias Schmidt von der Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich. “Da die Täter sehr viel Gift eingesetzt haben, grenzt es an ein Wunder, dass nicht noch viele andere Wildtiere oder auch Haustiere vergiftet wurden!”

“Es ist erschreckend, dass die illegale Greifvogelverfolgung auch vor den Toren des Nationalparks Neusiedler See – Seewinkel passiert”, bedauert Harald Grabenhofer vom Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel. Und auch der burgenländische Landesjagdverband verurteilt die Giftköder. “Europaweit sind alle Greifvogelarten unter Schutz gestellt. Das illegale Auslegen von Gift ist auf das Schärfste zu verurteilen und hat mit Jagd nichts mehr zu tun!”, so Landesjägermeister Ing. Roman Leitner.