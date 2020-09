Ibiza-Video: Ermittlungen zu FPÖ-Vereinsspenden eingestellt

Die WKStA hat ihre Ermittlungen zu FPÖ-Vereinsspenden eingestellt. Demnach wird nicht mehr gegen Strache, Gudenus und Tschank ermittelt.

Es bestehe "kein tatsächlicher Grund zur weiteren Verfolgung"

Laut einer der APA vorliegenden Benachrichtigung an die Rechtsvertreter der Betroffenen besteht "kein tatsächlicher Grund zur weiteren Verfolgung". Prahlereien im Ibiza-Video über das Schleusen der Gelder über parteinahe Vereine am Rechnungshof vorbei hatte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auf den Plan gerufen. Im Fokus der Ermittler standen die Vereine "Patria Austria", "Austria in Motion", "Wirtschaft für Österreich" und das "Institut für Sicherheitspolitik".