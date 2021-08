Hund zog Frau in Tirol unter Traktor: tot

Ihr eigener Hund wurde am Samstagnachmittag einer 76-jährigen Frau in Tirol zum Verhängnis. Als ein Traktor vorbeifuhr das Tier sein Frauchen unter das Gefährt. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Die Frau wartete am Rand einer Gemeindestraße in Vorderlanersbach (Gemeindegebiet Tux), um einen Lkw passieren zu lassen. Der Schäfermischling dürfte laut Polizei im falschen Moment an der Leine gerissen haben, wodurch die Frau zu Sturz kam und mit dem Oberkörper unter die Zwillingsreifen des Fahrzeugs geriet. Trotz sofortiger Erste Hilfe-Maßnahmen starb sie noch an der Unfallstelle.