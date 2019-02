HUMANIC schmückt die Füße der Tänzerinnen am Wiener Opernball

"Alles Mode" hieß es auch gestern Abend wieder, als sich die Tänzerinnen des Wiener Staatsballetts, passend zu ihren Roben, Schuhe von HUMANIC für den Opernball ausgewählt haben.

Für alle weiblichen Gäste des Wiener Opernballs gibt es nämlich ab 23 Uhr die Möglichkeit den tanzenden Füßen eine Pause zu gönnen. 2000 Paar Ballerinas in den Größen 35 bis 42 in Silber & Gold werden auch heuer wieder als Highlight der Ballnacht und Erlöser in der Not gehandelt werden.