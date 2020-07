©Holiday on Ice Productions

Holiday on Ice findet von 19. bis 30. Jänner 2022 statt.

Holiday on Ice kehrt 2022 mit Supernova in die Wiener Stadthalle zurück

Holiday on Ice verschiebt die Supernova-Showtermine in Wien um ein Jahr. 2022 wird es dann wieder eine Show in der Wiener Stadthalle zu sehen geben.

Aufgrund der Coronakrise und deren Auswirkungen auf die Veranstaltungsbranche wird Holiday on Ice die Supernova-Showtermine in Wien um ein Jahr verschieben.

Holiday on Ice von 19. bis 30. Jänner 2022

"Leider können wir als international agierendes Unternehmen unter den derzeitigen Bedingungen eine Tour in 2020/2021 weder ausreichend vorbereiten noch deren Aufführung garantieren", so Peter O’Keeffe, Produzent und Geschäftsführer von Holiday on Ice. Das Unternehmen fokussiert sich derzeit auf die Vorbereitungen für die Tour 2021/2022 - die Produktion SUPERNOVA wird dann durch Österreich, die Niederlanden und Frankreich touren.

Holiday on Ice Supernova wird von 19. bis 30. Jänner 2022 in der Wiener Stadthalle gastieren. Einige der besten Kreativen der Welt inszenieren die rasante Geschichte der neuen Show und laden zu einer fantastischen Reise von der eisigen Polarwelt in eine ferne Galaxie ein. SUPERNOVA besticht durch spektakuläre Akrobatik, anmutige Choreografien, Eiskunstlauf auf Weltklasseniveau und eine prachtvolle Kostümwelt, geschaffen von Stardesigner Stefano Canulli.

Ticketvorverkauf hat bereits begonnen

Der Ticketvorverkauf für 2022 hat bereits begonnen. Ticketkauf und alle Vorstellungstermine sind unter www.stadthalle.com zu finden. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit für 2022. All jene, die ihre bereits erworbenen Tickets für den neuen Termin 2022 behalten, bekommen als Dankeschön ein Holiday on Ice-Geschenk und einen Getränkegutschein der Wiener Stadthalle (gültig pro Ticket) bei ihrem Holiday on Ice-Besuch im Jahr 2022 in der Wiener Stadthalle. Sollte der neue Termin nicht wahrgenommen werden können, besteht die Möglichkeit der Refundierung bei der zuständigen Vorverkaufsstelle.