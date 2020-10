Höchstens sechs Personen bei Privat-Treffen zu Hause

Die neuen Corona-Verschärfungen greifen laut vorab geleakten Informationen auch in den privaten Wohnraum ein. Dort dürfen sich künftig höchstens sechs Personen aus zwei verschiedenen Haushalten treffen.

Ein überarbeiteter Entwurf zum neuen Corona-Lockdown greift auch in den Privatbereich ein. Wie heute.at berichtet, soll auch geregelt werden, wer zu Hause empfangen werden darf. Es dürfen demnach maximal sechs Personen aus zwei Haushalten sein, die zusammenkommen dürfen. Zudem darf das nur in den Wohnräumlichkeiten passieren, nicht aber in Garagen, Stadeln und ähnlichem.