Hagel-Schäden in Niederösterreich und der Steiermark

Lokale Unwetter in Niederösterreich und der Steiermark verursachten rund 1,5 Millionen Euro Gesamtschaden in Obst-, Wein- und Ackerkulturen.

Am 17. Juli 2020 am späten Nachmittag verursachten kleinräumige, aber sehr intensive Unwetter in der Steiermark und in Niederösterreich teilweise schwere Schäden in der Landwirtschaft. "Auf einer Agrarfläche von insgesamt 3.500 Hektar entstand ein Gesamtschaden an landwirtschaftlichen Kulturen von rund 1,5 Millionen Euro. Das dramatische am heutigen Unwetter: In der Steiermark sind landwirtschaftliche Betriebe binnen drei Wochen bereits zweimal durch Unwetter geschädigt worden", so der Pressesprecher der Österreichischen Hagelversicherung, Dr. Mario Winkler.