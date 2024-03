Haftstrafe für 50-Jährige in Prozess um Kokainschmuggel in Niederösterreich

Am Montag wurde eine 50-Jährige am Landesgericht Korneuburg zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt, da sie angeblich den Transport von mindestens 50 Kilogramm Kokain aus den Niederlanden und Belgien nach Österreich koordiniert haben soll.

Vertiedigung sieht falsche Beschuldigung gegen 50-Jährige

Der Verteidiger sah "keine belastbaren Beweise" gegen seine Mandantin. Die Angeklagte sei in ärmlichen Verhältnissen in Kolumbien aufgewachsen und - als alleinerziehende Mutter - in Den Haag als Friseurin, Kosmetikerin und Sexarbeiterin tätig gewesen. Der Belastungszeuge habe seine Mandantin falsch beschuldigt. "Er hat in mir das geeignete Opfer gesehen, um seine eigene Haut zu retten", meinte die 50-Jährige unter Tränen. Mit Drogenhandel habe sie nichts zu tun.

Die Angeklagte gab laut Dolmetscherin an, den Slowaken 2017 in Den Haag kennengelernt zu haben. Er habe ihre Dienste als Prostituierte in Anspruch genommen. Per Handy blieb man in Kontakt und habe sich immer wieder u.a. in Hotels in den Niederlanden und in Österreich getroffen. In Kolumbien habe sie gemeinsam mit dem Mann Urlaub gemacht. Als er dort ein Drogenlabor besuchen wollte, "habe ich gesagt, das ist etwas Hochgefährliches", meinte die Beschuldigte.