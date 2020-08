Grüne Nebelduschen﻿

Gastkommentar von Johannes Huber. Von wegen „autofreie Innenstadt“ und so: Was Vizebürgermeisterin Hebein angeht, hat wenig Substanz. Damit tut sie sich selbst nichts Gutes.

Im besten Fall werden vielleicht ein bisschen weniger Autos im 1. Wiener Gemeindebezirk unterwegs sein. Sehr wahrscheinlich wird das jedoch nicht weiter auffallen: In keinem anderen österreichischen Bezirk gibt es so viele Autos, in kaum einem anderen so viele Abstellplätze pro Einwohner.