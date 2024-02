Großteil der Skipisten in NÖ auch trotz milden Wetters geöffnet

Niederösterreichs Skigebiete sind trotz der milden Temperaturen der vergangenen Tage weitgehend in Betrieb.

Niederösterreichs Skigebiete trotzen milden Temperaturen

"Freunde-der-Berge"-Winterfest am Samstag in Lackenhof am Ötscher

"Wenn es kälter wird, werden wir punktuell nachbeschneien", kündigte Redl an. Am Hochkar soll der Betrieb bis 1. April, an den anderen Standorten bis 17. März laufen. Abseits der Pisten steigt am Samstag in Lackenhof am Ötscher ein "Freunde-der-Berge"-Winterfest. Das Angebot reicht von regionalen Schmankerln mit der Initiative "So schmeckt Niederösterreich" und Musik bis zum Blick hinter die Kulissen von Bergrettung und Lift.