Große Modernisierung der SCS Kinowelt in Vösendorf

Die SCS Kinowelt in Vösendorf im Bezirk Mödling wird umfangreich modernisiert.

SCS Kinowelt in Vösendorf wird modernisiert

Bevor ein von Grund auf neues Cineplexx-Kino mit elf Sälen entsteht, läuft der Betrieb in der SCS Kinowelt bis Ostermontag (10. April) in gewohnter Manier weiter. In die Bauphase begleitet wird das Kino laut einer Aussendung am besagten 10. April ab 15 Uhr bei freiem Eintritt von einer Party mit "DJ Osterhase und Special Guest Santa Claus".