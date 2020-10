Groß-Enzersdorf: Autounfall forderte vier Verletzte

Bei einer Karambolage mit drei Autos in Groß-Enzersdorf wurden am Donnerstagnachmittag vier Personen verletzt. Zwei Rettungshubschrauber wurden angefordert, die L5 war für zwei Stunden gesperrt.

Eine Pkw-Kollision hat am Donnerstagnachmittag auf der L5 in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) vier Verletzte gefordert. Zwei Notarzthubschrauber - Christophorus 3 und Christophorus 9 - standen nach Polizeiangaben im Einsatz, die L5 war für rund 120 Minuten gesperrt. Verwickelt waren in den Zusammenstoß drei Autos.