Für Aufregung sorgt derzeit ein Grazer Bordell, welches über Plakate vor wenigen Wochen an ihren Wänden nach einem "Mädchentester" sucht.

Aufreger: Grazer Bordell sucht laut Plakaten "Mädchentester"

In beiden Fällen werde laut den Grünen gegen das Werbeverbot des Prostitutionsgesetzes verstoßen: "Es kann nicht sein, dass ein solches Plakat in der Menschenrechtsstadt Graz für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sichtbar ist. Wir haben die moralische und rechtliche Pflicht, dagegen vorzugehen", so Schwentner. Klubobfrau Sandra Krautwaschl sprach von einem nicht mehr zeitgemäßen und zahnlosen Prostitutionsgesetz, das reformiert gehöre. "In Fällen grober Sittenwidrigkeit muss der Entzug der Bewilligung und die Schließung des Betriebes möglich sein", hieß es in der Aussendung.