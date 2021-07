Grafenwörth: Starkregen verursacht 13 Einsätze

Neben dem Donauhochwasser ging am Sonntagnachmittag im Raum Grafenwörth ein starkes Unwetter nieder. Im fließenden Übergang rückte die Feuerwehr Grafenwörth insgesamt 13 Mal aus.

Direkt zu Beginn des Starkregens befand sich eine Mannschaft mit Kommando- und Versorgungsfahrzeug am Donaualtarm in Altenwörth zur Hochwassererkundung. Als der dort aufgestellte Imbisswagen drohte vom steigenden Wasser erfasst zu werden, zögerten die Grafenwörther nicht lange und boten der Betreiberin Hilfe an. Mit dem Versorgungsfahrzeug konnte der Imbisswagen noch rechtzeitig ins Trockene gezogen werden.

Mini-Überschwemmung vor dem Feuerwehrhaus

In der Seebarner Straße musste anschließend aufgrund der großen Regenmengen die Straße gesperrt werden, in einigen angrenzenden Häusern drang außerdem Wasser in den Keller ein. Ebenfalls bildete sich am Anker ein See in der Siedlung, der dort ein Haus überflutete, auch einige einzelne Objekte meldeten Wasserschäden.