Gloggnitz: Burschen machten Tour mit gestohlenem Moped

Am Montag beobachtete ein Polizist im Bezirk Neunkirchen, wie zwei Burschen ein Moped entwendete. Das Duo soll bereits gemeinsam mit zwei Komplizen mehrere Einbruchsdiebstähle begangen haben.

Zwei Jugendliche sind am Montag in (Bezirk Neunkirchen) mit einem gestohlenen Moped ertappt worden. Im Zuge der Ermittlungen wurden den beiden Verdächtigen im Alter von 15 und 17 Jahren auch drei nächtliche Einbruchsdiebstähle in einen Gastronomiebetrieb zugeordnet, bei denen das Duo laut Polizei mit zwei Komplizen am Werk gewesen sein soll. Die vier Beschuldigten werden angezeigt.