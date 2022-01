Glätte-Gefahr im Raum Aspang und Neunkirchen

Im Raum Aspang und Neunkirchen kommt es an einigen Stellen zu Gättebildung. Bis zu zwei Zentimeter Neuschnee wurden im Mostviertel gemeldet.

Die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L präsentieren sich am heutigen Montag in Niederösterreich überwiegend trocken bis salznass. In den höheren Lagen ab etwa 500 Metern muss vereinzelt mit matschigen Fahrbahnen gerechnet werden. Im Raum Aspang und Neunkirchen kommt es an exponierten Stellen zu Reifglättebildung. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.