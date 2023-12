Gewinne 2x2 Karten für das Theaterstück "Der Tod und das Mädchen"

Lust auf einen Thriller im Theater? "Unser Theater" bringt ab 30. Dezember 2023 "Der Tod und das Mädchen" auf die Bühne. Gewinnen Sie 2x2 Karten.

"Unser Theater" bringt das Theaterstück von Ariel Dorfman in Wien auf die Bühne: In Paulinas Leben überschlagen sich die Ereignisse. Ihr Mann Gerardo wird eine Kommission leiten, die der Präsident zur Klärung der Verbrechen in den Jahren der Militärjunta eingesetzt hat. Und durch Zufall kommt jener Mann in ihr Strandhaus, der sie in ebendieser Zeit im Gefängnis gefoltert hat. Roberto leugnet, aber Paulina setzt alles daran, ihn zu einem Geständnis zu bewegen.