Getränkehändler Ammersin mit neuer Getränkewelt in Klosterneuburg

Am 7. Dezember hat der Getränkehändler Ammersin eine neue Getränkewelt in Klosterneuburg eröffnet. Besucher durften sich im modernen Flagship-Store über Sortenvielfalt und Eröffnungsangebote freuen.

Der Getränkehädler Ammersin ist in Österreich unter anderem für seinen Craftbier-Store BeerLovers in der Gumpendorfer Straße bekannt. Nun gibt es auch in Klosterneuburg einen Flagship-Store. Geboten wird ein Vollsortiment an Spirituosen, Wein, Bier, Cider und alkoholfreien Getränken. Es werden geschmackvolle Getränke für jeden Anlass angeboten. Auch vor Ort kann der Durst sobald es die Coronaauflagen zulassen, der Durst gelöscht werden.