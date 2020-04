Gestohlener Lamborghini: Ermittlungen dauern an

Die Polizei beschäftigt sich derzeit mit der Frage, wie der 180.000 Euro teure Sportwagen aus Deutschland in eine Werkstätte im Bezirk Gänserndorf kam.

Nach der Sicherstellung eines in Deutschland gestohlenen Lamborghini Huracan am Freitag im Bezirk Gänserndorf haben die Ermittlungen am Wochenende angedauert.