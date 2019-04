Gestohlene Schmuckstücke zum Verkauf angeboten: Opfer gesucht

In Brünn in Tschechien wurden einem Pfandleiher zahlreiche Schmuckstücke zum Verkauf angeboten. Dabei dürfte es sich jedoch um Diebesgut handeln.

Am 28. März 2019 wurden einem Pfandleiher in Brünn von zwei rumänischen Staatsbürgern im Alter von 27 und 36 Jahren zahlreiche Schmuckstücke zum Verkauf angeboten. Die Schmuckstücke dürften jedoch von Einbruchdiebstählen bzw. Einschleichdiebstählen in Österreich stammen. In den letzten zwei bis drei Wochen wurden die Straftaten vermutlich in den Bundesländern Niederösterreich, Oberösterreich, Wien und dem Burgenland begangen.