Gartenhütte in Bad Erlach in Flammen: 9 Personen verletzt

Bei einem Brand in Bad Erlach im Bezirk Wiener Neustadt Land wurden in der Nacht auf Sonntag neun Menschen verletzt. Eine Gartenhütte stand in Flammen.

Insgesamt neun Personen sind bei einem Brand in einer Gartenhütte in Bad Erlach (Bezirk Wiener Neustadt-Land) verletzt worden. Wie die Tageszeitung "Heute" am Sonntag online berichtete, stand die Hütte beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. Sechs Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch im Gebäude.

Auch zwei Feuerwehrleute verletzten sich

Nachdem die sechsköpfige Familie aus dem Haus gerettet werden konnte, wurden sie von der Rettung versorgt und später ins Krankenhaus eingeliefert. Auch ein Ersthelfer und zwei Feuerwehrleute verletzten sich beim Einsatz, hieß es weiters.

+++ Brandeinsatz im Ortsgebiet +++ Am 9. Mai brach in den frühen Morgenstunden in Bad Erlach in einer Gartenhütte ein... Gepostet von Freiwillige Feuerwehr Bad Erlach am Samstag, 8. Mai 2021

Die Feuerwehr wurde kurz nach 1.00 Uhr alarmiert, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando auf seiner Homepage mit. Ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus konnte noch verhindert werden, während die Gartenhütte völlig ausbrannte. Auch der Dachstuhl der Garage wurde erheblich beschädigt. Die Hausbewohner konnten das Spital laut Feuerwehr inzwischen wieder verlassen.