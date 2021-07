Garnitur der Murtalbahn entgleist: 15 Personen leicht verletzt

Am Freitag ist eine Garnitur der Murtalbahn in Salzburg entgleist. Laut ersten Informationen stürzte ein Waggon in die Mur. 15 Personen wurden leicht verletzt.

Im Salzburger Lungau ist Freitagfrüh eine Garnitur der Murtalbahn entgleist. Laut ersten Informationen des Roten Kreuzes stürzte dabei ein Waggon in die Mur. Zu dem Unfall kam es unweit der Landesgrenze zur Steiermark zwischen Kendlbruck und Predlitz. Insgesamt dürften 50 Personen betroffen sein, darunter 45 Kinder. Alle Insassen konnten bereits gerettet werden, die Einsatzkräfte berichteten von 15 Leichtverletzten. Nährer Informationen wurden in Kürze erwartet.