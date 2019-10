Fünf Katzenbabys im Bezirk Mödling gerettet

Glück im Unglück hatten am Wochenende fünf Katzenbabys im Bezirk Mödling. Eine Passantin entdeckte die Kleinen auf einem Feldweg und brachte sie zum Wiener Tierschutzverein.

Fünf junge Katzen verdanken ihr Leben einer aufmerksamen Tierfreundin. Die Dame war am Beginn des Wochenendes zwischen Laxenburg und Münchendorf (Bezirk Mödling) mit ihren Hunden spazieren und entdeckte auf einem Feldweg fünf Katzenkinder, die in der Gegend herumirrten. Sofort machte sie sich daran, die scheuen und ängstlichen Kätzchen einzufangen und brachte sie in den Wiener Tierschutzverein (WTV) nach Vösendorf.