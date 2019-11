Frontalkollision in Hainburg fordert drei Schwerverletzte

Ein 66-jähriger Pkw-Lenker geriet am Donnerstag in Hainburg an der Donau ins Schleudern und krachte frontal in ein entgegenkommendes Auto.

Eine Frontalkollision hat am Donnerstag auf der B49 in Hainburg a.d. Donau (Bezirk Bruck a.d. Leitha) drei Schwerverletzte gefordert.

Ein 66-jähriger Slowake war mit seinem Pkw ins Schleudern gekommen und in den entgegenkommenden Wagen eines 32-Jährigen aus dem Bezirk Gänserndorf gekracht, so die Polizei am Freitag. Auch der 62-jährige Landsmann des Slowaken am Beifahrersitz erlitt Blessuren.

Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht

Die Verletzten wurden in das Lorenz Böhler Krankenhaus in Wien, das Wiener AKH und in das Landesklinikum Hainburg eingeliefert. Die Bundesstraße 49 musste nach dem Unfall kurz vor 6.00 Uhr bis kurz nach 7.30 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. Der Beifahrer des Slowaken ist im Bezirk Gänserndorf wohnhaft.