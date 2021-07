Frequency Festival 2021 wird nun doch abgesagt

Nach langen Diskussionen ist es nun fix: Das Frequency Festival 2021 in St. Pölten wird nun doch abgesagt.

Vom 19. bis 22. August 2021 hätte das Frequency Festival , das sogar noch um einen Tag verlängert hätte werden sollen, stattgefunden. Nun wurde das Musik-Festival in St. Pölten aufgrund der steigenden Coronavirus-Infektionszahlen und der Sorge vor weiterer Verbreitung der Delta-Variante abgesagt.

Frequency Festival 2021 abgesagt

Ein Sprecher des Magistrats bestätigte am Freitagvormittag auf Anfrage einen entsprechenden Online-Bericht der "Kronen Zeitung". Als Begründung genannt wurden seitens des Rathauses vor allem Bedenken wegen der Delta-Variante des Coronavirus. "Die Gesundheit von Besuchern und Bevölkerung geht vor", wurde betont.

St. Pölten mit neuer Corona-Verordnung ab 28. Juli

Festgehalten wurde vom Sprecher aber auch, dass das seitens der Veranstalter vorgelegte Sicherheitskonzept "ausgezeichnet" gewesen sei. Rechtlich wird die Absage auf einer Verordnung fußen, die von der Stadt erlassen wird und am 28. Juli in Kraft treten soll. Sie wird bei mehr als einen Tag dauernden Outdoor-Veranstaltungen eine Kapazitätsbegrenzung von 3.000 Personen vorsehen.

Hygiene-Konzept für Frequency Festival

"Wir sind an unsere Grenzen gegangen, um die schönste Reunion des Jahres zu ermöglichen", hielten die Festivalveranstalter in einer Aussendung fest. Doch trotz "dem strengsten Covid-19-Konzept von ganz Österreich" sei es nun "traurige Gewissheit", dass das Frequency heuer nicht stattfinden könne. "Davon werden wir uns aber keinesfalls entmutigen lassen, sondern angestrengt weiterarbeiten, damit 2022 gemeinsam mit Euch und allen Besuchern endlich unser Jahr wird!" Informationen zu einem Tickettausch auf das kommende Jahr beziehungsweise einer Gutscheinregelung sollen in Kürze folgen.