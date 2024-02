Frauen in Führungspositionen: Polizei will Anteil steigern

Die Polizei soll weiblicher werden - auch an der Spitze. Konkret soll der Anteil von Frauen in Führungspositionen bis 2030 auf 25 Prozent gesteigert werden.

Dieses Ziel haben Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und die Kärntner Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Innenministerium ausgegeben. Bisher liegt der Anteil von Frauen in Führungspositionen im Innenministerium und der Polizei bei nur elf Prozent.

Frauenanteil bei Polizei über Jahre deutlich gestiegen

In den vergangenen Jahren ist der Anteil von Frauen bei der Polizei deutlich gestiegen. Mehr als 24 Prozent der informierten Kräfte sind Frauen, in der Sicherheitsverwaltung sind es 58 Prozent. Insgesamt beträgt der Frauenanteil bei der Polizei 30,6 Prozent. In der Grundausbildung ist der Frauenanteil mit 38 Prozent noch höher. "Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind", aber in den Leitungsfunktionen spiegle sich das bisher nicht wider, sagte Karner. Daher gebe es "noch viel zu tun".