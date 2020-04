Frau und Kinder getötet: Mordanklage gegen 31-Jährigen eingebracht

Nach der Bluttat mit drei Toten im Oktober 2019 in Kottingbrunn (Bezirk Baden) hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt Mordanklage gegen den 31-jährigen Beschuldigten eingebracht.

Da der Mann dem psychiatrischen Gutachten zufolge gefährlich ist, wurde auch die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt. Ein Prozesstermin stand am Montag noch nicht fest.

31-Jähriger soll Frau und Kinder getötet haben

Der 31-Jährige, ein österreichischer Staatsbürger mit türkischen Wurzeln, soll seine Frau (29) am 27. Oktober 2019 mit vier Messerstichen getötet haben. Die zweijährige Tochter erlitt laut Obduktion zwei Stiche mit demselben Küchenmesser, der elf Monate alte Sohn starb an den Folgen eines Erstickungsversuchs.

Am 27. Oktober 2019 ging der Angeklagte in der Früh mit einem aus dem Wohnzimmer mitgebrachten Küchenmesser, einem Schneidbrett sowie einem Apfel in das im Obergeschoß des Wohngebäudes liegende Schlafzimmer, in dem sich alle drei späteren Opfer aufhielten. Im Wohnzimmer verbrachte der Mann zuvor rund zwei Stunden, nachdem er Schlafprobleme gehabt hatte. Angekommen im Schlafzimmer soll es zu einem Streit zwischen dem 31-Jährigen und seiner Partnerin gekommen sein, einmal mehr soll die Frau dabei von einer Trennung gesprochen haben. Der Beschuldigte beschloss daraufhin laut Anklage "aus Angst, seine Familie zu verlieren und nicht mehr geliebt zu werden", seine Frau und die Kinder zu töten. Eine Rolle habe bei der Entscheidung für den Mann auch "die patriarchale Struktur, wie sie aus dem Herkunftsland seiner Vorfahren bekannt ist und auch in den Denkstrukturen des Beschuldigten tief verwurzelt ist" gespielt, befand die Staatsanwaltschaft.