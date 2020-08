Frau in NÖ attackiert und vergewaltigt: Zehn Jahre Haft für 22-Jährigen

Nach der Attacke auf eine 55-Jährige in Poysdorf im Bezirk Mistelbach Ende April ist ein 22-Jähriger am Landesgericht Korneuburg zu zehn Jahren Haft verurteilt worden.

55-Jährige leistete heftigen Widerstand gegen Vergewaltigung

Der Beschuldigte - ein afghanischer Staatsbürger - soll die 55-Jährige am 28. April mit einem Messer bedroht und körperlich attackiert haben. Die Weinviertlerin leistete heftigen Widerstand. Während zunächst von einem Vergewaltigungsversuch ausgegangen worden war, wurde am Ende des Ermittlungsverfahrens die vollendete Vergewaltigung angeklagt.

Beschuldigter kurz nach Festnahme wieder auf freiem Fuß

DNA-Spuren überführten 22-Jährigen

Nach einem wenige Tage darauf bekannt gewordenen positiven DNA-Untersuchungsergebnis und einer daraus resultierenden Festnahmeanordnung durch die Staatsanwaltschaft wurden vom Landeskriminalamt (LKA) Niederösterreich umfangreiche Überprüfungen und Fahndungsmaßnahmen in diversen Asylunterkünften und an Kontaktadressen des Beschuldigten durchgeführt. Letztlich wurde der Afghane am 5. Mai gegen 22.00 Uhr in Traiskirchen von Beamten der örtlichen Polizeiinspektion festgenommen.