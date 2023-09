In NÖ im Gebüsch hängen gebliebene Schlauchboote hatten Feuerwehreinsatz zur Folge.

Feuerwehreinsatz um Schlauchboote in NÖ

Zwei im Gebüsch eines Nebenarmes der Donau in Klosterneuburg in Niederösterreich hängen gebliebene Schlauchboote haben am Dienstag einen Feuerwehreinsatz zur Folge gehabt.

An Bord seien auch Kinder gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag auf Anfrage mit. Verletzt wurde niemand. Einen Betreuer erwarte nun eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft wegen Gefährdung. Für den Strom habe Hochwasserwarnung bestanden.

Feuerwehr musste zwei Schlauchboote befreien

Der Vorfall ereignete sich laut ORF Niederösterreich während eines Feriencamps. Der Betreuer sei mit drei Kindern zu einer Insel gefahren, berichtete die Polizei. Eine Jugendliche mit zwei weiteren Kindern an Bord habe es ihm gleichtun wollen. Weil sie mit ihrem Schlauchboot im Gestrüpp hängen geblieben sei, habe der Mann helfen wollen. Letztlich musste die Feuerwehr beide Boote samt Besatzung befreien. Zudem wurden die drei Kinder von der Insel geholt.