Feuerwehr eilte zu Brand in Justizanstalt Stein

Ein defektes Heizgerät löste am Mittwoch einen Brand in der Justizanstalt Stein aus. Feuerwehr, Polizei und Rettung rückten aus.

Ein Brand in einem Heizhaus der Justizanstalt Stein in Niederösterreich ist am Mittwochnachmittag rasch gelöscht worden. Als Auslöser wurde nach Angaben von Sina Bründler, der Ressortsprecherin des Justizministeriums, ein defektes Heizgerät vermutet. Verletzt wurde niemand.