Feuer-Alarm in Pinkafelder Schule: Schüler setzten Klopapierhalter in Brand

In der Mittelschule in Pinkafeld ist es am Donnerstagvormittag zu einem Brand in einer WC-Anlage gekommen. Ein Schüler bemerkte das Feuer, das in einer Kabine der Anlage ausgebrochen war.

Daraufhin rückte die Feuerwehr Pinkafeld an und die Kinder wurden aus dem betroffenen Gebäudetrakt evakuiert, berichtete die Polizei. Verletzt wurde niemand. Das Feuer verursacht haben dürften Schüler, die bei einem Klopapierhalter mit einer offenen Flamme hantierten.

Brand in WC-Anlage der Mittelschule in Pinkafeld

Nachdem der Schüler den Brand gemeldet hatte, versuchte ein Brandschutzbeauftragter der Schule noch das Feuer mit einem Handfeuerlöscher selbst unter Kontrolle zu bringen, was jedoch nicht gelang. Die Feuerwehr Pinkafeld löschte die Flammen schließlich. Sie war mit drei Fahrzeugen und 18 Mitgliedern an Ort und Stelle. Die Höhe des Schadens war laut Polizei vorerst nicht bekannt.