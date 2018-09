Festnahmen bei PUMA-Grenzeinsatz in Niederösterreich

Der erste Einsatz der neuen Polizeieinheit PUMA in NÖ war ein voller Erfolg: Bei einer Schwerpunktaktion im Bezirk Bruck/Leitha konnten zwei gesuchte Männer festgenommen werden.

Die Polizei Niederösterreich brachte die mit 1. September 2018 aktivierte neue Fremden- und Grenzpolizeiliche Einheit PUMA im Bezirk Bruck an der Leitha in Niederösterreich an verschiedenen Kontrollpunkten im grenznahen Bereich zur Slowakei erstmalig erfolgreich zum Einsatz.