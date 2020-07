Fahrerflucht nach Unfall in NÖ: Polizei bittet um Hinweise

Mittwochnachmittag kam es in Niederösterreich zu einem Unfall, bei dem ein Mountainbiker schwer verletzt wurde. Die Polizei sucht nach einem flüchtigen Pkw-Lenker.

Ein 41 Jahre alter Mountainbiker ist am Mittwochnachmittag in Krummnußbaum (Bezirk Melk) von einem nachkommenden Fahrzeug erfasst und beim folgenden Sturz schwer verletzt worden. Weil der unbekannte Lenker des Kfz Polizeiangaben zufolge geflüchtet war, wurde am Donnerstag ein Zeugenaufruf gestartet.