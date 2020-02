Ex-Ombusfrau Wiesinger will Ethikunterricht für alle Schüler

Susanne Wiesinger hat sich für einen Ethikunterricht für alle Schüler ausgesprochen. Dieser soll bereits in der Volksschule starten.

Die ehemalige Ombudsfrau für Wertefragen, Susanne Wiesinger, spricht sich für einen Ethikunterricht für alle Schüler ab der Volksschule aus. "Das wird natürlich nicht alle Probleme an Brennpunktschulen lösen, aber es wäre ein wichtiger Beitrag dazu", so Wiesinger bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.